«Παρανόησαν» με τον Μπίσεσβαρ οι Ολλανδοί

Παράνοια στο ολλανδικό twitter για τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, με τα… χτυπήματα αποθέωσης για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να είναι αμέτρητα.

O Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άγιαξ, πραγματοποιώντας μία τρομερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας και δύο γκολ.

Η επίδοσή του, στάθηκε αφορμή για ένα τεράστιο… κύμα μηνυμάτων τα οποία τον αποθεώνουν για την εμφάνισή του.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που ζητάνε την επιστροφή του στην Ολλανδία, αλλά και στην εθνική ομάδα της χώρας, με τα σχόλια να είναι άκρως εγκωμιαστικά.

Πάρτε μία μικρή γεύση του τι ακριβώς συμβαίνει…

Αν ο Μπίσεσβαρ φτάνει σε αυτό το επίπεδο κάθε εβδομάδα, ο Κούμαν μπορεί να τον επισκεφτεί. Καλύτερος παίκτης μαζί με τον Μαρτίνες.

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ θα ήταν σίγουρα μία εξαιρετική μεταγραφή για κάθε ολλανδικό σύλλογο.

Genoten van oud Feyenoorder Diego Biseswar. Gewoon 2 keer scoren in de Arena.

Απολαύσαμε τον παλιό παίκτη της Φέγενορντ Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Απλά σκόραρε δύο φορές σήμερα.

Ποιος σύλλογος θα φέρει τον Μπίσεσβαρ πίσω στην Ολλανδία;

Als ik Feyenoord een gratis advies mag geven: ik zou bij Biseswar informeren of hij niet weg wil bij PAOK. 😉 @Feyenoord

Εάν μπορούσα να δώσω μία συμβουλή στη Φεγενορντ: Θα ρωτούσα αν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ.

Αϊντχόφεν: Μπίσεσβαρ! Τώρα! Αγοράστε τον! Τι παίκτης…

Τώρα είμαι οπαδός του Άγιαξ, αλλά αν ψώνιζα για τη Φέγενορντ, θα έστελνα μία αντιπροσωπεία στον ΠΑΟΚ για να πάρω τον Μπίσεσβαρ.

Jullie kunnen wel over Sierd de Vos en die scheids lullen, maar wat was die Biseswar goed he?

— Ferry de Bont (@Hoekie_B) August 13, 2019