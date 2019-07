Μερκής: «Τι 25, τι 35 / Η πρόκριση θα είναι πολύ όμορφο δώρο»

View this post on Instagram

Σημερα εφτασα στα 35 . Τι 25, τι 35 παραμενω ο ιδιος ανθρωπος με περισσοτερες εμπειριες και συνεχιζω να εχω τα ιδια ονειρα και τους ιδιους στοχους στην ζωη μου με συνοδοιπορους διπλα μου τους ανθρωπους που αγαπω και με αγαπουν . Το καλυτερο μου δωρο ειναι η οικογενεια μου και οι λιγοι φιλοι μου που ειναι συνεχεια διπλα μου αλλα για σημερα η προκριση της ομαδας μου θα ειναι ενα πολυ ομορφο δωρο . Καλες επιτυχιες στην ομαδα μου αποψε❤️💙💛🧡Σας ευχαριστω για τις ευχες σας🙏🏻