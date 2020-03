Κλοπ σε οπαδούς που ήθελαν high-five: «Πάρτε τα χέρια σας μακριά, ηλίθιοι» – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν αντέδρασε με τον πιο ήρεμο τρόπο ο Γιούργκεν Κλοπ όταν οπαδοί της Λίβερπουλ πρότασσαν τα χέρια τους για να τους κάνει «high-five».

Καθώς ο Γερμανός προπονητής των reds πέρασε το τούνελ και κατευθυνόταν προς τον πάγκο του για την έναρξη του επαναληπτικού αγώνα με την Ατλέτικο στο «Άνφιλντ», είδε φίλους της ομάδας του στις εξέδρες να περιμένουν να τους δώσει το χέρι κι αυτός τους χαρακτήρισε… ηλίθιους, που δεν προφυλάσσονται από τον κορωνοϊό.

«Πάρτε τα χέρια σας μακριά, γαμ@#$ ηλίθιοι» φέρεται να τους λέει ο Κλοπ!

Δείτε το βίντεο…

Klopp : “Put you hands away, you fucking idiots.” pic.twitter.com/u1yPfYVGLz

— JC McLean (@JCMSpurs) March 11, 2020