Κλοπ: «Όταν βουτάει πριν την επαφή, δεν είναι πέναλτι» (video)

Η Λίβερπουλ έχασε με 2-0 από τη Νάπολι στο Σαν Πάολο για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League, με τους reds να διαμαρτύρονται δικαίως για το πέναλτι που δόθηκε στους Ιταλούς και με το οποίο έγινε το 1-0 στο 82’΄.

Ο Ρόμπερτσον δεν φαίνεται να κάνει παράβαση στον Καγιεχόν ο οποίος μάλλον πέφτει… πρόωρα, κάτι που έθιξε και ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Γιούργκεν Κλοπ ανέφερε: «Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι υπάρχουν πολλές λήψεις της κατάστασης, αλλά όταν ο παίκτης βουτάει πριν υπάρξει επαφή δεν μπορεί να είναι πέναλτι. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε πλέον, συνεχίζουμε. Ήταν μία καθοριστική φάση και θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα αλλά θα φαινόμουν ως ένας άσχημος “loser” και δεν είμαι».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο διαιτητής Φέλιξ Μπριχ είδε τη φάση στο VAR, όμως έκρινε ότι υπήρξε παράβαση.

Δείτε τη φάση…

Napoli were given a penalty against Liverpool for this ‘foul’…

VAR fails again!#NAPLIV #UCL #LFC

pic.twitter.com/Jidki6DShg

— RouteOneFootball (@RouteOneTweets) September 17, 2019