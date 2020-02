Η περίεργη… πρωτιά του Βέρνερ! – ΒΙΝΤΕΟ

Mε γκολ του Τίμο Βέρνερ με εκτέλεση πέναλτι (58′) άνοιξε το σκορ η Λειψία στο Λονδίνο, στην πρώτη μάχη με την Τότεναμ για τη φάση των 16 του Champions League.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του Γερμανού επιθετικού στο φετινό Champions League κι έβδομο συνολικά, χάρη στο οποίο μάλιστα πέτυχε μια αρκετά… περίεργη πρωτιά!

Προκάλεσε αρνητικό ρεκόρ στην Τότεναμ η Λειψία!

Συγκεκριμένα, ο Βέρνερ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της διοργάνωσης που και τα επτά πρώτα γκολ του τα σκόραρε σε εκτός έδρας παιχνίδια!

Τα πρώτα τρία ήρθαν στη φάση των ομίλων της σεζόν 2017/18 όταν σκόραρε μία φορά στην έδρα της Πόρτο και δύο σε αυτή της Μονακό.

Στη φετινή αντίστοιχη φάση ο Βέρνερ έβαλε δύο γκολ στη Λισαβόνα απέναντι στην Μπενφίκα και ένα στην έδρα της Λιόν, ενώ αυτό κόντρα στην Τότεναμ ήταν το έβδομο.

Ουσιαστικά σκόραρε επτά φορές σε επτά εκτός έδρας ματς, ενώ δεν πέτυχε γκολ σε έξι εντός έδρας παιχνίδια, απέναντι σε Μονακό, Πόρτο, Μπεσίκτας, Λιόν, Ζενίτ και Μπενφίκα!

