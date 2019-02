Έκλεισε… μέρα χωρίς εκτός έδρας γκολ ο Σουάρες!

Παρότι είχε 25 τελικές προσπάθειες, η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να σκοράρει κι έμεινε στο 0-0 με τη Λιόν στη Γαλλία, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Champions League.

Πέραν του ότι αυτό ήταν το τρίτο από τα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια των μπλαουγκράνα σε όλες τις διοργανώσεις που έμειναν χωρίς γκολ, ήταν, παράλληλα, και το 16ο σερί παιχνίδι μακριά από το Καμπ Νου για το Champions League, στο οποίο δεν σκόραρε ο Λουίς Σουάρες!

Ο Ουρουγουανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα έκλεισε έτσι ένα ολόκληρο… 24ωρο χωρίς εκτός έδρας γκολ στη διοργάνωση, έχοντας βρει δίχτυα για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2015, στο Ολίμπικο, απέναντι στη Ρόμα.

Luis Suárez has failed to score in his last 16 UCL away games:

❌ vs BATE

❌ vs Arsenal

❌ vs Atlético

❌ vs Gladbach

❌ vs Man City

❌ vs Celtic

❌ vs PSG

❌ vs Juve

❌ vs Sporting

❌ vs Olympiacos

❌ vs Juve

❌ vs Chelsea

❌ vs Roma

❌ vs Spurs

❌ vs Inter

❌ vs Lyon

