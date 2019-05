Άρχισαν οι… εμπνεύσεις: Το 4-0 της Λίβερπουλ με μουσική Τιτανικού (video)

Ο άθλος (4-0) της Λίβερπουλ απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ο τρόπος με τον οποίον οι reds πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League θα αφήσουν σίγουρα μπόλικο απόηχο πίσω τους.

Παράλληλα, οι φίλοι της Λίβερπουλ είναι σίγουρο πως θα εμπνευστούν πολλά και διάφορα μέσα από τον χθεσινό αγώνα και κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει.

Όπως αυτός που επέλεξε να «ντύσει» το 4-0, που σφράγισε την πρόκριση με την τρομερή επινόηση του Αλεξάντερ-Άρνολντ (προσποιήθηκε στο κόρνερ) και το γκολ του Οριγκί, με μουσική υπόκρουση από το τραγούδι του Τιτανικού, ίσως θέλοντας και να πικάρουν τους Καταλανούς για το… ναυάγιο.

