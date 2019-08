Άγιαξ: «ΑΠΟΕΛ, ερχόμαστε!» – Τι απάντησαν οι γαλαζοκίτρινοι

Με τον ισχυρό Άγιαξ, που εντυπωσίασε ολόκληρη την Ευρώπη με τα περσινά κατορθώματά του, θα αγωνιστεί στα πλέι οφ του Champions League ο ΑΠΟΕΛ.

«Θρυλική» ανατροπή από ΑΠΟΕΛ, ξανά στους ομίλους και πάει για τ’ αστέρια!

Κόντρα στον Άγιαξ για την υπέρβαση ο ΑΠΟΕΛ!

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του επαναληπτικού με τον ΠΑΟΚ (3-2), οι Ολλανδοί… χαιρέτισαν τους γαλαζοκίτρινους στο twitter ενόψει των μεταξύ τους αναμετρήσεων, γράφοντας: «Γεια σου ΑΠΟΕΛ, ερχόμαστε για σένα!».

Ο ΑΠΟΕΛ «απάντησε» στην προσεχή του αντίπαλο ως εξής: «Γεια σου Άγιαξ… θα σε περιμένουμε. Με τιμή και περηφάνια απέναντι σε έναν ευρωπαϊκό γίγαντα δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Τα λέμε την Τρίτη».

«Αγγίζουν» τα 10 εκατομμύρια τα εγγυημένα έσοδα του ΑΠΟΕΛ!

Υπενθυμίζουμε πως οι αγώνες του ΑΠΟΕΛ με τον Άγιαξ, που πέρσι έκανε τρομερή πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Champions League -αποκλείοντας Ρεάλ και Γιουβέντους- θα γίνουν ο πρώτος την Τρίτη 20/8 στο ΓΣΠ και ο επαναληπτικός την Τετάρτη 28/8 στη «Johan Cruyff Arena».

O Ζάντερ νίκησε τον Πιέρο στο «θρίλερ» των 22 εκτελέσεων πέναλτι – Τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια των πλέι οφ

Hi @AFCAjax… We will be waiting for you. With honor and pride against a european giant we have nothing to lose. See you on Tuesday. 👍 #UCL #APOvAJAX https://t.co/4ir15XEvy1

— APOEL FC (@apoelfcofficial) August 13, 2019