Champions League: Τρομερό βίντεο με οπαδούς της Μπαρτσελόνα να χειροκροτούν υπό τους ήχους του You’ll Never Walk Alone!

Έναν άνευ προηγουμένου διασυρμό υπέστη η Μπαρτσελόνα το βράδυ της Τρίτης στο «Άνφιλντ», με τους «μπλαουγκράνα» να βλέπουν τελικά το μεγάλο τους όνειρο για την κατάκτηση του έκτου Champions League της ιστορίας τους να μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Η νίκη των Καταλανών με 3-0 επί της Λίβερπουλ είχε καταστήσει ακλόνητο φαβορί την ομάδα της Καταλονίας για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, τον οποίο όμως ο Ερνέστο Βαλβέρδε και οι ποδοσφαιριστές του θα τον δουν τελικά από την τηλεόραση.

Αν και σίγουρα απογοητευμένος με τη νέα αποτυχία της ομάδας του, την δεύτερη συνεχόμενη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ο κόσμος της Μπαρτσελόνα άκουσε με δέος το τραγούδι της εξέδρας των «κόκκινων» (σ.σ το θρυλικό You’ll Never Walk Alone), αναγνωρίζοντάς τον με ένα θερμό χειροκρότημα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Barca fans’ reaction to the post match YNWA at Anfield. Brilliant!!! pic.twitter.com/fyxPERm4iF

— The Bad Guy (@ThyDC) May 9, 2019