Champions League: Στη Βασιλεία το ντέρμπι, εύκολες προκρίσεις για Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Σέλτικ (pic)

Ηταν το το πιο δύσκολο ζευγάρωμα και επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μεταξύ τους μονομαχίες.

Στην Ολλανδία, πιο συγκεκριμένα, η Αϊντχόφεν είχε φτάσει σε μια τρελή ανατροπή με 3-2 στο φινάλε, αλλά στην Ελβετία η Βασιλεία επικράτησε εκείνη με 2-1 και εξσφάλισε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

To προβάδισμα για τη Βασιλεία ήρθε με τρομερή βολίδα του Κόμερτ (8′), με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο πριν μπει στα δίχτυα. Η καρφωτή κεφαλιά του Μπρούμα (23′) έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην PSV, αλλά ο Φαν Φόλσφινκελ (68′) έστειλε τους Ελβετούς στην επόμενη φάση.

FULL TIME! | FCB 2-1 (4-4 on agg) @PSV

WE HAVE TURNED IT AROUND AND ADVANCE TO THE THIRD QUALIFYING ROUND OF THE @ChampionsLeague ON AWAY GOALS! #FCBasel1893 #zämmestark #FCBPSV pic.twitter.com/BWaly4wlsr

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) July 30, 2019