Champions League: Πρόκριση για Μπαρτσελόνα & Αγιαξ, μετέωρη παραμένει η Λίβερπουλ

Τρομερά παιχνίδια διεξήχθησαν για ένα ακόμα βράδυ στο Champions League, με τη Μπαρτσελόνα να επικρατεί εύκολα 3-1 της Ντόρτμουντ και να περνάει και μαθηματικά στην επόμενη φάση, σε μια βραδιά που ο Λιονέλ Μέσι έκανε μαγικά, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας από μια ασίστ στους Σουάρες και Γκριζμάν.

Την ίδια ώρα, για τον ίδιο όμιλο, η Ίντερ έκανε παρέλαση κόντρα στη Σλάβια με το τρομερό διδυμο των Λαουτάρο Μαρτίνες και Ρομέλου Λουκάκου να διαλύουν 3-1 τους Τσέχους και να φέρνουν την ομάδα του Μιλάνου κοντά στην πρόκριση.

Η Λειψία σε ένα δραματικό ματς κόντρα στη Μπενφίκα, που βρέθηκε να προηγείται 0-2, κατάφερε να πάρει ισοπαλία 2-2 και να περάσει και μαθηματικά στην επόμενη φάση. Οι «αετοί» της Λισαβώνας αυτοκτόνησε κι έχει ελπίδες μόνο για το Europa League πλέον, ενώ τα πάντα στον όμιλο είναι ανοικτά για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε Λιόν και Ζενίτ.

Στον τελευταίο όμιλο γίνεται σφαγή, μετά την εύκολη νίκη του Άγιαξ (2-0) επί της Λιλ στη Γαλλία. Οι Ολλανδοί ανέβηκαν στους 10 βαθμούς αλλά ακόμα δεν έχουν περάσει και μαθηματικά, αφού Βαλένθια και Τσέλσι έχουν από οκτώ μετά τη ματσάρα που έγινε μεταξύ τους νωρίτερα.

