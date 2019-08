Champions League: Ως φαβορί ο Ολυμπιακός, για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ (pics)

Πράξη δεύτερη απόψε στην προσπάθεια πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League για τους εκπροσώπους της Ελλάδας, οι οποίοι δίνουν τους επαναληπτικούς του τρίτου προκριματικού γύρου, από διαφορετικά σημεία εκκίνησης με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων τους παιχνιδιών.

Oλυμπιακός: Τα μάτια του «δεκατέσσερα»

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός υποδέχεται την τουρκική Μπασακσεχίρ (21.30) έχοντας σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, καθώς είχε νικήσει 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ερυθρόλευκοι περνούν στα πλέι οφ τόσο με νίκη όσο και με ισοπαλία, σε περίπτωση δε ήττας θα μετρήσει το σκορ. Αν οι Τούρκοι νικήσουν 1-0 θα υπάρξει παράταση, ενώ με οποιοδήποτε άλλο σκορ νίκης της Μπασακσεχίρ η ελληνική ομάδα «αποχαιρετά» πρόωρα το Champions League και γενικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Μπασακσεχίρ ήρθε χωρίς τους τιμωρημένους Καβεχτσί και Σεντζού, οι οποίοι αποβλήθηκαν στον αγώνα της Κωνσταντινούπολης, ενώ για τον ίδιο λόγο θα απουσιάσει από τον πάγκο και ο προπονητής της, Οκάν Μπουρούκ.

Πάντως ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Πέδρο Μαρτίνς, στις δηλώσεις του πριν από το αποψινό ραντεβού επιχείρησε να μετριάσει το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί γύρω από την ομάδα και να «προσγειώσει» τους ποδοσφαιριστές του, εφιστώντας προσοχή.

Αν όλα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό, στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πόρτο – Κράσνονταρ για τον τρίτο προκριματικό. Οι Πορτογάλοι υποδέχονται τους Ρώσους στο «Ντραγκάο» και είναι το φαβορί για την πρόκριση, καθώς είχαν επικρατήσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Ρωσία.

ΠΑΟΚ: Χωρίς φόβο για το θαύμα

Στο Άμστερνταμ ο ΠΑΟΚ διεκδικεί τη μεγαλύτερη ίσως νίκη της ευρωπαϊκής του ιστορίας, με αντίπαλο τον Αγιαξ (21.30).

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παίξουν επιθετικά και να κυνηγήσουν τουλάχιστον ένα γκολ και το «διπλό», καθώς το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα σημαίνει ότι οι Ολλανδοί προκρίνονται όχι μόνο με δική τους νίκη αλλά και με ισοπαλία 0-0 ή 1-1 (επειδή θα έχουν σημειώσει περισσότερα γκολ εκτός έδρας).

Σε περίπτωση που και η ρεβάνς λήξει 2-2 το παιχνίδι θα οδηγηθεί σε παράταση, ενώ με ισοπαλία με σκορ 3-3 και πάνω περνάει ο ΠΑΟΚ.

Το καλό για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, είναι ότι θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του στη διάθεσή του. Από την πλευρά του Αγιαξ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μαζράουι, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με την Εμεν για το ολλανδικό πρωτάθλημα και γίνονται προσπάθειες να είναι έτοιμος για το αποψινό ραντεβού.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ μία εκ των Καραμπάχ και ΑΠΟΕΛ, με την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν να έχει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης χάρη στη νίκη της με 2-1 μέσα στη Λευκωσία στο πρώτο παιχνίδι.

Σε περίπτωση αποκλεισμού από τον Αγιαξ ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στα πλέι οφ του Europa League, με αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού του τρίτου προκριματικού γύρου της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ανάμεσα στη σλοβακική Σλόβαν Μπρατισλάβας και την ιρλανδική Νταντάλκ.

Προβάδισμα πρόκρισης έχουν οι Σλοβάκοι, οι οποίοι στον πρώτο αγώνα νίκησαν 2-1 μέσα στην Ιρλανδία.

