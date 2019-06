Champions League: Ο δακρυσμένος Χέντερσον αγκαλιάζει τον πατέρα του που νίκησε τον καρκίνο (videos/pic)

Μετά από δεκατέσσερα χρόνια προσμονής η Λίβερπουλ κατέκτησε το Champions League απέναντι στην Τότεναμ και έραψε το έκτο αστέρι στην ευρωπαϊκή της φανέλα αλλά πίσω από την τεράστια αθλητική επιτυχία ο Τζόρνταν Χέντερσον είχε ακόμα ένα λόγο για να είναι χαρούμενος και υπερήφανος.

Αμέσως μετά το τέλος του τελικού στη Μαδρίτη, οι κάμερες εντόπισαν τον αρχηγό των «κόκκινων» να κατευθύνεται κοντά στο σημείο του κόρνερ, εκεί όπου έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του, με δάκρυα στα μάτια.

Τα συναισθήματα του Χέντερσον, όπως αυτά φαίνονται στον τηλεοπτικό φακό, κρύβουν μία συγκινητική ιστορία η οποία ξεκίνησε το 2013 και είχε αίσιο τέλος για την οικογένεια.

Henderson’s dad had throat cancer and asked him not to see him while he was going through treatment. I’ve hugged a parent in the same way for similar reasons and this video is definitely the highlight of the season pic.twitter.com/FgSlaYUUdY

