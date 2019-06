Champions League: Καρέ καρέ τα πρώτα έξι λεπτά του πρωταθλητή Ευρώπης Κλοπ (video)

Βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις του Γιούργκεν Κλοπ στο φινάλε του τελικού του Champions League αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Λίβερπουλ στο twitter.

Ο Γερμανός τεχνικός ευτύχησε να κατακτήσει φέτος για πρώτη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και η περιπλάνησή του στον αγωνιστικό χώρο του «Wanda Metropolitano» μετά το 2-0 επί της Τότεναμ απεικονίζει σε μεγάλο βαθμό τη συγκινησιακή του φόρτιση.

Επρόκειτο άλλωστε για την τρίτη φορά που ο 51χρονος τεχνικός διεκδίκησε το τρόπαιο μέχρι τέλους. Το 2013 δεν τα κατάφερε με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Wembley» απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (2-1) ενώ πέρυσι ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης (3-1) που καθυστέρησε κατά δώδεκα μήνες τη στέψη των Μέρσεϊσαϊντερς.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Uncut footage of Klopp’s first six minutes as a @ChampionsLeague-winning manager… 🏆

Prepare for ALL the emotions and LOTS of hugs. 🥺❤ pic.twitter.com/F4vhsv5QS1

— Liverpool FC (@LFC) June 12, 2019