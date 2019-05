Champions League: Επος της Τότεναμ με συγκλονιστική ανατροπή και ραντεβού στον τελικό της Μαδρίτης! (video/pics)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Tι μαγικό διήμερο, τι καταπληκτικό ποδόσφαιρο, τι συναρπαστικά παιχνίδια;

Η μαγεία της στρογγυλής θεάς και του Champions League συμπυκνωμένη σε δύο ποδοσφαιρικά ενενηντάλεπτα απόλυτης απόλαυσης.

Το βράδυ της Τρίτης (7/5) ήταν η επική νίκη-πρόκριση της Λίβερπουλ επί της Μπαρτσελόνα με 4-0 στο «Ανφιλντ» και ένα εικοσιτετράωρο αργότερα ήρθε η συγκλονιστική και συνάμα ιστορική πρόκριση της φοβερής Τότεναμ σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά από καταβολής διοργάνωσης.

Εκεί, την 1η Ιουνίου στο «Wanda Metropolitano» της Μαδρίτης, ο λονδρέζικος σύλλογος θα βρει απέναντί του την εκπληκτική Λίβερπουλ, σε ένα σπουδαίο συναπάντημα, σε έναν μεγάλο εμφύλιο δύο αγγλικών συλλόγων.

Τα τρομερά «μωρά» του Αίαντα προηγήθηκαν στο σκορ 2-0 χάρη στα γκολ του Ντε Λιχτ στο 5ο λεπτό και του Ζιγιές στο 35ο αλλά η ψυχωμένη Τότεναμ απάντησε με δύο γρήγορα τέρματα του Μόουρα στο 55ο και στο 59ο λεπτό.

Το 2-0 έγινε 2-2 και ο man of the match Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε την ραψωδία του γράφοντας το ανεπανάληπτο 2-3 με γκολ στις καθυστερήσεις.

Ιδανικό ξεκίνημα

Το ξεκίνημα του Αγιαξ στο ματς ήταν ιδανικό καθώς μόλις στο 5ο λεπτό πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Σένε εκτέλεσε το κόρνερ και ο 19χρονος αρχηγός Ντε Λιχτ με ένα εντυπωσιακό άλμα κυριάρχησε στον αέρα και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιορίς πετυχαίνοντας από νωρίς το ζητούμενο.

Κι όμως το παιχνίδι ενδεχομένως θα είχε διαφορετική τροπή αν η Τότεναμ απαντούσε άμεσα. Και είχε την ευκαιρία να το κάνει στο 6ο λεπτό όταν ο Σον κινήθηκε από την αριστερή πλευρά, μπήκε στην περιοχή από πλάγια αλλά του σουτ-σέντρα που έκανε κατέληξε στο δοκάρι, ενώ ο Ερικσεν στη συνέχεια δεν μπόρεσε να πλασάρει στα δίχτυα.

Η Τότεναμ δεν τα παράτησε και συνέχισε την προσπάθεια για να πετύχει ένα γκολ που θα την έβαζε στο παιχνίδι της ανατροπής. Μάλιστα, πλησίασε στην επίτευξη του στόχου στο 23ο και στο 24ο λεπτό με τον Σον και τον Ερικσεν, αντιστοίχως, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Κι αφού ο Αγιαξ γλίτωσε την ισοφάριση σε τρεις περιπτώσεις, αρχικά έριξε μια προειδοποιητική βολή στο ημίωρο όταν του σουτ του Τάντιτς κατέληξε ελάχιστα άουτ και εν συνεχεία προκάλεσε ένα δεύτερο πολύ πιο ισχυρό πλήγμα στους Λονδρέζους.

Στο 35ο λεπτό σε μια αντεπίθεση για σεμινάριο, ο Ντε Μπέεκ και ο Τάντιτς πίεσαν και έκλεψαν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο πρώτος τράβηξε πάνω τους δύο αντιπάλους και άνοιξε το παιχνίδι στον δεύτερο που κινείτο στην αριστερή πλευρά.

Παράλληλα, τρεις ποδοσφαιριστές του «Αιαντα» πάτησαν περιοχή με τον Σέρβο να στρώνει στον επερχόμενο Ζιγιές, ο οποίος με θαυμάσιο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Αναστήθηκε στην επανάληψη η Τότεναμ

Η Τότεναμ πάντως παρέμεινε μάχιμη παρά τον προδιαγεγραμμένο αποκλεισμό, και με γκολ του Μόουρα στο 55ο λεπτό έπειτα από ταχύτατη αντεπίθεση και γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, μείωσε σε 2-1 ανακτώντας μέρος της αυτοπεποίθησής της αλλά και της πίστης για ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό θαύμα.

Προτού καλά καλά κι οι ίδιοι οι παίκτες της Τότεναμ συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να κάνουν την ανατροπή, προέκυψε το δεύτερο γκολ του Μόουρα στο 59ο λεπτό για να τους το καταδείξει.

Επειτα από σέντρα του Τρίπιερ, ο Γιορέντε σούταρε ο Ονάνα απέκρουσε εντυπωσιακά αλλά σε μια ανεξήγητη ασυνεννοησία με τον Σένε, αμφότεροι κατόρθωσαν να χάσουν την μπάλα που κατέληξε στον Βραζιλιάνο, ο οποίος με ψυχραιμία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Εκτοτε το παιχνίδι έγινε εξαιρετικά απρόβλεπτο καθώς σχεδόν κάθε προσπάθεια, κάθε φάση, κάθε αντεπίθεση… μύριζε γκολ. Μεταξύ των πολλών φάσεων που δημιουργήθηκαν ο Αγιαξ είχε δοκάρι με τον Ζιγιές στο 79ο λεπτό, ενώ η Τότεναμ απάντησε με ανεπανάληπτη διπλή χαμένη ευκαιρία με τον Φερτόνχεν στο 87ο λεπτό.

Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Αγιαξ θα έπαιρνε το εισιτήριο για τον τελικό για πρώτη φορά έπειτα από είκοσι τρία χρόνια, ήρθε ο εκπληκτικός Μόουρα με ένα τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις για να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε μια σπουδαία νίκη-πρόκριση. Τι μαγική βραδιά…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΓΙΑΞ: Ονάνα, Μαζραουί, Μπλιντ, Ντε Λιχτ, Ταλιαφίκο, Ντε Γιόνγκ, Ζιγιές, Σένε (59′ Φέλτμαν), Φαν ντε Μπέεκ (90′ Μαγκαλάν), Τάντιτς, Ντόλμπεργκ (67′ Σίνκγκράβεν)

ΤΟΤΕΝΑΜ: Γιορίς, Τρίπιερ (81 Λαμέλα), Αλντερβάιρελντ, Βερτόνχεν, Ρόουζ (82′ Ντέιβις), Βανιάμα (46′ Γιορέντε), Σισοκό, Ερικσεν, Ντέλε Αλι, Μόουρα, Σον