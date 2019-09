Champions League: Επιβλητικές Παρί και Σίτι, ψυχάρα η Ατλέτικο με Γιουβέντους (pics)

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μεγάλη κερδισμένη της πρεμιέρας των ομίλων του Champions League καθώς διέλυσε στο ντέρμπι της αγωνιστικής με 3-0 την απογοητευτική Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκτελεστής για τους Παριζιάνους ήταν ο Ντι Μαρία, ένας παλιός γνώριμος των «μερένχες» που πέτυχε δύο γκολ εις βάρος της πρώην ομάδας του.

Στο έτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσε ότι είναι φτιαγμένη από ατσάλι και από τον χαρακτήρα του προπονητή της Ντιέγκο Σιμεόνε.

Μολονότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τη Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 65ο λεπτό, κατόρθωσε να μείνει όρθια ισοφαρίζοντας (2-2) με γκολ του Ερέρα στο φινάλε του παιχνιδιού.

The goal you dream about 🆚 reality 😉

Not that @lewy_official will care!#UCL pic.twitter.com/ZiuGMFyEqM

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2019