Champions League: Αδιανόητη τεσσάρα στο «Άνφιλντ» έστειλε τη Λίβερπουλ στον τελικό και τη Μπαρτσελόνα σπίτι της! (video/pics)

Kαι να που το πάθημα δεν γίνεται μάθημα. Και να που οι έδρες ενίοτε παίζουν μπάλα. Και να που το ποδόσφαιρο μας αποδεικνύει καθημερινά πόσο απρόβλεπτο, πόσο συναρπαστικό και πόσο όμορφο είναι.

Η Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρδε δεν διδάχτηκε από τον περυσινό αποκλεισμό από τη Ρόμα στην προημιτελική φάση του Champions League όταν ηττήθηκε 3-0 στη ρεβάνς της Ρώμης κι ενώ είχε νικήσει 4-1 στο «Καμπ Νόου».

Και η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, μολονότι πριν από μια εβδομάδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και με την κοινή γνώμη να την καταδικάζει σε πρόωρο αποκλεισμό χάρη στο 3-0 της Μπαρτσελόνα που ήταν έργο του σπουδαίου Λιονέλ Μέσι, εν τέλει απέδειξε ότι ήταν ικανή για μια ποδοσφαιρική ραψωδία.

Ο Μέσι και οι παρέα του, ήταν φαντάσματα που περιφέρονταν στον αγωνιστικό χώρο του «Ανφιλντ», λες και τους μάγεψε η αύρα της ιστορικής έδρας των «κόκκινων», ενώ την ίδια ώρα ο σύλλογος του Μερσεσάιντ δίχως τον Σαλάχ και τον Φιρμίνο έφτασε σε μια ασύλληπτη νίκη με 4-0 ανατρέποντας το σκορ του πρώτου αγώνα χάρη σε δύο γκολ του Οριγκί κι άλλα δύο του Βαϊνάλντουμ.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2019

Liverpool and Champions League comebacks 👑👑👑 #UCL pic.twitter.com/Xgnmz9nlKT

Αιφνιδιασμός από τα αποδυτήρια

Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για τη Λίβερπουλ, που εκμεταλλευόμενη την ώθηση που δίνει το «Ανφιλντ» σε τέτοιες σημαντικές βραδιές, αιφνιδίασε την Μπαρτσελόνα.

Η πίεση των «κόκκινων» έπιασε τόπο, η μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή, όπου ο Χέντερσον πλάσαρε, ο Τερ Στέγκεν απέκρουσε αλλά ο επερχόμενος Οριγκί πλάσαρε εύστοχα σε άδειο τέρμα ανοίγοντας το σκορ και κυρίως δίνοντας στους συμπαίκτες του και στην εξέδρα την πίστη της ανατροπής.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 10′, η Λίβερπουλ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Μανέ από τον Σέρτζι Ρομπέρτο αλλά ο Τσακίρ που ήταν κοντά στη φάση έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντεπιτεθεί και να απαντήσει. Βρήκε χώρους καθώς η Λίβερπουλ ανοίχτηκε περισσότερο κυνηγώντας κι άλλο γκολ. Για καλή της τύχη ωστόσο ο Αλισον βρέθηκε σε καταπληκτική μέρα υψώνοντας απαγορευτικό σε κάθε φιλόδοξη προσπάθεια των «μπλαουγκράνα».

Liverpool are in the UEFA Champions League final! 👏👏👏#UCL | #UCLfinal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2019