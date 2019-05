Bundesliga: Υποβιβάστηκε η Στουτγκάρδη του Τάσου Δώνη – Ιστορική άνοδος της Ουνιόν Βερολίνου (pics)

Δύσκολη η ποδοσφαιρική σεζόν για την οικογένεια Δώνη. Ο πατέρας Γιώργος και ο μεγάλος γιος Χρήστος βίωσαν έναν «μνημονικό» Παναθηναϊκό, ενώ ο μικρός γιος Τάσος γεύτηκε το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού.

Η Στουτγκάρδη, η οποία στο πρώτο παιχνίδι των μπαράζ έμεινε στο εντός έδρας 2-2 με την Ουνιόν Βερολίνου, απέτυχε να σκοράρει στην ρεβάνς της γερμανικής πρωτεύουσας και υποβιβάστηκε, εξαιτίας του κανονισμού του εκτός έδρας γκολ.

Εκ των μοιραίων της ομάδας του ο Ελληνας επιθετικός, ο οποίος έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να φτάσει στο «χρυσό» γκολ (12’, 29’), ενώ έγινε αλλαγή, με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού.

They’ve done it! Union Berlin are in the Bundesliga 🔨🇩🇪 pic.twitter.com/q0Ei6utHSS

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 27, 2019