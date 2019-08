Bundesliga: Ο Χιντερέγκερ σκόραρε στα 35 δεύτερα και η Άιντραχτ έκανε ιδανικό ξεκίνημα! (pic)

Ένα τέρμα στο πρώτο λεπτό ήταν αρκετό ώστε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης να πανηγυρίσει την πρώτη εφετινή νίκη της στη Bundesliga.

Η ομάδα του Άντι Χιούτερ, σε αναμέτρηση για την πρεμιέρα στην Γερμανία που διεξήχθη στην «Κομέρτσμπανκ Αρένα», επικράτησε 1-0 της Χοφενχάιμ, χάρη στο τέρμα του Μάρτιν Χιντερέγκερ ο οποίος βρέθηκε σε καίρια θέση εντός περιοχής στα πρώτα 35 δευτερόλεπτα (!) και σκόραρε με ωραίο γυριστό σουτ.

Έτσι, ένας αμυντικός χρειάστηκε να αναλάβει δράση στην πρεμιέρα των «αετών» της Φρανκφούρτης για να καλύψει το κενό των επιθετικών που έφυγαν το καλοκαίρι.

An early goal less than a minute in is enough to seal the deal for Frankfurt 🤝 #SGETSG 1-0 pic.twitter.com/2BY5hPdG91

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 18, 2019