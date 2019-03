Η ΑΕΚ «άλωσε» το «PAOK Sports Arena» και έχει το πάνω χέρι

Προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Champions League απέκτησε απόψε στη Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ. Επικράτησε, στο PAOK Sports Arena, επί του ΠΑΟΚ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» της διοργάνωσης, με 84-75. Το δεύτερο ραντεβού για τις δύο ομάδες, το οποίο θα «καθορίσει» το ποια από τις δύο θα συνεχίσει στο θεσμό, είναι την επόμενη Τετάρτη (13/3), στο ΟΑΚΑ.

Κορυφαίοι για την Ενωση, που τελείωσε την αναμέτρηση με 20 ασίστ, 9 κλεψίματα και με τα ριμπάουντ υπέρ της (37 με 33), ήταν οι Βινς Χάντερ (20π., 12 ριμπ., 2 ασ), Ντούσαν Σάκοτα (16π., 1 ασ). Ξεχώρισαν για τους «ασπρόμαυρους» οι Αντώνης Κόνιαρης (18π., 4 ασ), Μιλένκο Τέπιτς (15π., 6 ριμπ., 1 ασ., 1κλ).

Επιβλητική με το… καλησπέρα στο ματς ήταν η ΑΕΚ. Με δυναμική στη ρακέτα και επενδύοντας στο σουτ από την περιφέρεια, βρέθηκε πολύ νωρίς με διαφορά στα… ύψη. Απέκτησε απόσταση +10 πόντους, 2-12, στο 3′, απέναντι στον «υπνωτισμένο» ΠΑΟΚ, και λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου εκτοξεύθηκε στο +24 (9′ 4-28), με εκτελεστές στους Γκρίφιν και Σαιντ Ρος.

Με άμυνα ζώνης και τον Μαργαρίτη να δίνει πρώτος το… σύνθημα, ο ΠΑΟΚ έκανε την αντεπίθεσή του και με επιμέρους σκορ 28-9, μείωσε στους 5 πόντους στο 15′ (32-37).

Οι πρωτοβουλίες του Χάντερ οδήγησαν, εκ νέου, σε θέση ισχύος την Ενωση (24′ 38-51, 28′ 46-62). Με τη… σφραγίδα, δε, του Σαιντ -Ρος και μια τεχνική ποινή στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», η διαφορά, στα 1’18” για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, πήγε ξανά στο +19 (46-65).

Με τον Λαρεντζάκη και το «καυτό» χέρι του Σάκοτα από τα 6.75, η ΑΕΚ πήγε στο +20 (32′ 53-73), οι «ασπρόμαυροι», εντούτοις, πάλεψαν να ανατρέψουν τις εις βάρος τους κατάσταση. Με πιεστική άμυνα, τον Τζέφερσον και στο φινάλε τον Κόνιαρη (σ.σ. πέτυχε τρίποντο στη λήξη και οι διαιτητές συμβουλεύτηκαν το instant replay για να το καταμετρήσουν), κατάφεραν να περιορίσουν τη διαφορά στους 9 πόντους (75-84) και να ελπίζουν πως μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκριση στο δεύτερο ματς στην Αθήνα.

*Περισσότεροι από 6.000 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν δια ζώσης το ματς

*Το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Σαββίδης, όπως και οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, είδαν τον αγώνα από τα επίσημα του PAOK Sports Arena

Διαιτητές: Γλίσιτς (Σερβία), Κιούλιν (Ρουμανία), Ζάσουκ (Ουκρανία)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Τζέφερσον 12, Χρυσικόπουλος 4, Κόνιαρης 18 (4), Τέπιτς 15 (3), Μαργαρίτης 7 (1), Ζάρας 3 (1), Χάτσερ 4, Γκάρετ 6, Γκος 6 (1)

ΑΕΚ (Λούκα Μπάνκι): Τζέιμς, Σάκοτα 16 (3), Ματσιούλις 9 (3), Λαρεντζάκης 4, Μωραϊτης, Γκρίφιν 13 (1), Θίοντορ 8, Σαιντ Ρος 14 (2), Γιαννόπουλος, Χάντερ 20

Τα δεκάλεπτα: 11-30, 36-45, 46-65, 75-84

.@AEKBCgr‘s @2easy32 with already a double-double at halftime (10PTS, 10REB) vs @PAOKbasketball

📺 https://t.co/KYh4DMAJ6P #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/vuT6G6vR3D

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 5, 2019