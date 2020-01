Απαντά στον Μοντέιρο με ειρωνείες και… 10 «συγνώμη» ο Οθέλλος!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

«Θα μπορούσα να μιλήσω για όσα συνέβησαν αυτή τη μισή σεζόν αλλά νομίζω θα είναι χάσιμο χρόνου».

Αυτό είχε αναφέρει ο Χόρχε Μοντέιρο στην ανάρτησή του στα ΜΚΔ με την οποία ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Οθέλλο, ο οποίος απάντησε στον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή με μια αρκετά ειρωνική ανακοίνωση.

Μεταξύ άλλων οι του Οθέλλου «απολογούνται» στον Μοντέιρο που του έδωσαν BMW και όχι… Porsche ή Lamborghini, που δεν πανηγύρισαν τα γκολ (0) και ασίστ (0) του αλλά και που του… διέκοψαν τις διακοπές!

Η ανακοίνωση του Οθέλλου:

Μετά από πρόσφατη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή μας Jorge Monteiro σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αναδημοσίευση της σε αθλητικά site ως ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ θα θέλαμε να απολογηθούμε δημόσια και να ζητήσουμε ενα μεγάλο ΣΥΓΓΝΩΜΗ προς τον ποδοσφαιριστή.

– Συγγνώμη που για 1 μήνα πληρώναμε 3αστερο ξενοδοχείο μέχρι να βρεις διαμέρισμα της αρεσκείας σου αφού δεν σου άρεσαν αυτά που σου πρόσφερε η ομάδα και όχι 5στερο.



– Συγγνώμη που δεν σου δωσαμε Porsche ή Lamborghini για τις διακινησεις σου αλλά ΒΜW.



– Συγγνώμη που οταν εκλεισες διαμέρισμα πληρώνοντας την προκαταβολή οπως ο ίδιος ζήτησες στην συνέχεια που ακυρωσες την συμφωνία γιατι δεν άρεσε της συζύγου σου δεν κάναμε το αστείο πράγμα που μας ζήτησες για να σου επιστραφούν τα χρήματα σου. (Οι πληροφορίες μας είναι ότι το διευθετησες μέσο άλλου)



– Συγγνώμη που δεν σου είχαμε προσωπικό γιατρό αλλά πήγαινες στο γιατρό της ομάδας μας (7-8 επισκέψεις σε 5 μήνες)



– Συγγνώμη που δεν σου είχαμε προσωπικό φυσιοθεραπευτή και πήγαινες στο φυσιοθεραπευτή της ομάδας μας (περαν των 50 επισκεψεων)



– Συγγνώμη που εμείς δεν καταλάβουμε από ποδόσφαιρο για να δούμε ότι τα 353 λεπτά συνολικά που αγωνιστηκες δεν ηταν ικανά να μας δείξουν την σημερινή αξία σου (ένα 90λεπτο, 4 στην αρχική 11αδα και 2 ως αλλαγή καθώς και 4 εκτός αποστολής).



– Συγγνώμη που δεν πανηγυρισαμε τα γκολ και τις ασσιστ που μας υποσχεθηκες το καλοκαίρι (0 τερματα και 0 ασσιστ).



– Συγγνώμη που δεν σε προφυλαξαμε στις προπονήσεις όσο έπρεπε για να μην τραυματιζεσαι ξαφνικά πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας μας ενώ στο αμέσως επόμενο ήσουν καλά.



– Τέλος συγγνώμη προς τον κόσμο μας που σε εμπιστευτηκαμε ότι είσαι 100% έτοιμος να βοηθήσεις την ομάδα μας χωρίς να λάβουμε υπόψιν την περσινή σου μεγάλη προσφορά στην προηγούμενη σου ομάδα (σεζόν 2018-19 Beira-Mar 3 αγώνες).



Jorge ησουν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής με μεγάλη καριέρα τόσο στην Κύπρο οσο και στην Πορτογαλία, την οποία και θα ζήλευαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Όμως δυστυχώς δεν πρόσφερες τίποτα στην ομάδα μας και το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνεις ηταν να απολογηθεις σε αυτούς που πιστεψαν σε σένα και σε εφεραν στον ΟΘΕΛΛΟ. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι αν αποταθεις σήμερα σε αυτούς τους φίλους σου που ευχαριστεις στην δημοσίευσή σου δεν θα σε πρότειναν ακόμα και αμισθί (με ολο τον σεβασμό σε κάθε ομαδα) ούτε σε ομάδα της Δ Κατηγορίας.



– Συγγνώμη που σου διακόψουμε τις διακοπές σου.



ΟΘΕΛΛΟΣ

ONE TEAM – ONE DREAM – ONE PASSION