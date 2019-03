Αυτός ήταν Παναθηναϊκός: Έκανε «πάρτι» στην Πόλη και πλησιάζει την οκτάδα! (video/pics)

Ακόμη ένα πολύτιμο «διπλό», το δεύτερο διαδοχικό και τρίτο στην εφετινή περίοδο, πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παραμένει σε απόσταση αναπνοής από την οκτάδα, που οδηγεί στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι πράσινοι επικράτησαν με 91-67 της Νταρουσάφακα στην Πόλη, για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 12-13 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας την ουραγό στην 22η ευρωπαϊκή απώλεια.

Για ακόμη μία φορά ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» την αντίπαλο μέσα στη ρακέτα και παρουσιάζοντας διάρκεια σε παραγωγικότητα και δημιουργία (23 ασίστ), απλοποίησε την κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η άμυνα έπραξε το καθήκον της, μετρώντας 12 κλεψίματα και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους σε 14 λάθη.

