Αυτό κι αν έχει ενδιαφέρον: Μετά τον Μαλεζάνι το σήκωσε κι ο Σάρι μετά το μακρινό 1999! (pic)

Mε ένα μεγάλο πούρο που είχε έτοιμο για την περίσταση πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League ο Μαουρίτσιο Σάρι, καθώς η Τσέλσι μετέτρεψε τον τελικό του Μπακού με την Άρσεναλ σε παράσταση για έναν ρόλο.

Έτσι, ο τεχνικός των μπλε του Λονδίνου έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το μακρινό 1999! Το ενδιαφέρον έγκειται στο πρόσωπο που το είχε πετύχει τελευταίος.

Πρόκειται για τον πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλμπέρτο Μαλεζάνι ο οποίος είχε σηκώσει το τότε κύπελλο ΟΥΕΦΑ ως καθοδηγητής της Πάρμα με νίκη 3-0 επί της Μαρσέιγ στον τελικό της Μόσχας!

39 – Maurizio Sarri won 39 matches in all competitions for Chelsea this season – the only manager to ever win more in his first season in charge of Chelsea was José Mourinho in the 2004-05 (42 wins). Special. pic.twitter.com/7ptpNog0RC

