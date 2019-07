Αυτή είναι η πρώτη ανεπίσημη «φωτογραφία» του Νικολά Πεπέ στα χρώματα της Άρσεναλ! (pic)

Πoδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα πρέπει να λογίζεται ο Νικολά Πεπέ, ο οποίος μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί, αλλά έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο του Λονδίνου.

Ως είθισται, οι ποδοσφαιριστές πρώτα συμφωνούν με έναν σύλλογο, μετά περνούν τις ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια – αφότου υπογραψουν το συμβόλαιό τους – φωτογραφίζονται με τη φανέλα του συλλόγου για τα πρώτα likes στα social media, αλλά και τις σχετικές ανακοινώσεις.

Παρά το γεγονός πως έχουμε δει στο παρελθόν, ακόμα και το πολύ πρόσφατο, να «σπάνε» συμφωνίες μετά και από την φωτογράφηση, το σίγουρο είναι πως ο Ιβοριανός επιθετικός είναι έτοιμος να ανακοινωθεί από τους «κανονιέρηδες».

Το αυτό μαρτυράει και το παπαράτσικο gifάκι από την επίσημη φωτογράφησή του. Για του λόγου το αληθές:

Nicolas Pepe in Arsenal jersey ! (From Reddit. Not sure if fake or real) pic.twitter.com/oWKkSI0jiw

— Osman (@OsmanZtheGooner) July 30, 2019