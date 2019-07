Αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ με αναφορά στους αδικοχαμένους οπαδούς στα Τέμπη (video/pics)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Mέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο έγινε η πρώτη παρουσίαση της νέας φανέλα του ΠΑΟΚ, που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές των νταμπλούχων κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Οι αλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι μικρές αλλά καλαίσθητες στην εντός και την εκτός έδρας εμφάνιση, ενώ η τρίτη φανέλα είναι εντελώς διαφορετική.

Η πρώτη βεβαίως δεν θα μπορούσε να μην είναι ριγέ. Τέσσερις μαύρες ρίγες πάνω σε λευκή φανέλα, σε συνδυασμό με έναν old school γιακά με κουμπιά, ο οποίος συνδυάζει το design με την χρηστικότητα, προκειμένου οι φανέλες να είναι βολικές και άνετες για τους ποδοσφαιριστές.

Η δεύτερη είναι μαύρη, ή καλύτερα για να είμαστε ακριβείς, είναι σχεδόν μαύρη. Οι carbon ρίγες διατηρούν το χαρακτήρα ΠΑΟΚ και δίνουν ένα εντυπωσιακό all black αποτέλεσμα με σημασία στη λεπτομέρεια.

Τέλος, η τρίτη εμφάνιση έρχεται να υπηρετήσει τις επιταγές της εποχής και να παρουσιάζει κάτι out of the box. Μπλε-πετρόλ χρωματισμός, με ολόλευκο το σήμα σε μία ιδανική εναλλακτική.

Το ειδικό συναισθηματικό και σημειολογικό μήνυμα των νέων εμφανίσεων βρίσκεται στο εσωτερικό τους, όπου γίνεται αναφορά στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ είκοσι χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σημειολογική ήταν και η επιλογή της τοποθεσίας της φωτογράφησης. Τα Κάστρα της Θεσσαλονίκης, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της πόλης, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να παρουσιαστούν οι εμφανίσεις των νταμπλούχων.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: