Αξιέπαινη κίνηση από Μερκή στη μάχη κατά του κορωνοϊού – ΦΩΤΟ

#fightfromhome#30k_masks_challenge Ένα νέο challenge ξεκινάει σήμερα μέσω του @charityidols με σκοπό να μοιράσουμε 30.000 μάσκες αξίας 7.500€ σε τρία νοσοκομεία αναφοράς κατά του covid-19 της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου. Προσφέρω την φανέλα μου που αγωνίστηκα στον τελικό Κυπέλλου της χρονιάς 2018/19 σε δημοπρασία για αυτό τον σκοπό και προσκαλώ να κάνουν το ίδιο οι @giannio_70 @papafotis10 @nick_i44 @qazim.laci @matija_10 @ioanniskousoulos “Solidarity 4 Ever”