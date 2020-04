Αξελ Ζαγκαντού, ο πρώτος τραυματίας εν καιρώ κορωνοϊού

Ένα μοναδικό αρνητικό ρεκόρ, κατέχει εδώ και λίγες ώρες, ο Νταν Αξελ Ζαγκαντού, καθώς είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τραυματίσθηκε εν καιρώ κορωνοϊού.

Όπως είναι γνωστό, οι περισσότερες ομάδες της Bundesliga, επέστρεψαν σταδιακά στις προπονήσεις, καθώς εντός του Μαΐου ενδέχεται να επαναρχίσει η Bundesliga. Η οριστική απόφαση, αναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 23 Απριλίου από τους αρμόδιους φορείς.

Ο 20χρονος Γάλλος αμυντικός, τραυματίσθηκε στην προπόνηση της Ντόρτμουντ και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να προλάβει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψει η πανδημία.

Dan-Axel Zagadou has suffered a ligament injury in training and will work on recovery over the coming weeks.

Get well soon, Daxo 💛 pic.twitter.com/TpwoISFfkP

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 15, 2020