Australian Open: Κέρδισε το θρίλερ και παίζει με Ράφα – ΒΙΝΤΕΟ

Εναν από τους συναρπαστικότερους αγώνες των τελευταίων ετών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του τένις, στο πλαίσιο του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη.

Ο Ελληνοαυστραλός, Νικ Κύργιος (Νο 26 στον κόσμο) και ο Ρώσος, Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 17), έμειναν στο κορτ για περίπου τεσσεράμισι (!) ώρες και για μία συναρπαστική μονομαχία που κρίθηκε στα πέντε σετ, εκ των οποίων τα τέσσερα, οδηγήθηκαν στο τάι μπρέϊκ!

Ο Κύργιος, που πήρε μία απίστευτη πρόκριση και θα κοντραριστεί στην επόμενη φάση με τον Ράφα Ναδάλ (Νο 1), σε πολλά σημεία του αγώνα έκανε τα γνωστά του κόλπα, κτυπώντας την μπάλα ανάμεσα στα πόδια του ή καρφώνοντας με δύναμη στο γήπεδο του Κατσάνοφ και πήρε με άνεση το πρώτο σετ με 6-2.

Ομως η συνέχεια ήταν θρίλερ, καθώς ακολούθησαν τέσσερα σετ που έφτασαν στο τάϊ μπρέϊκ. Ο Ελληνοαυστραλός πήρε το δεύτερο με 7-6(5) κι ενώ όλα έδειχναν πως θα έφτανε στην πρόκριση, ο Κατσάνοφ αντέδρασε και ισοφάρισε σε 2-2, κατακτώντας τα επόμενα δύο σετ με 7-6(6) και 7-6(7).

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, ο Κύργιος αποδείχθηκε ψυχραιμότερος και έφθασε στην σπουδαία πρόκριση με 7-6(8), μετά από έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστος.

𝕋ℝ𝕌𝔼 🇦🇺 𝔾ℝ𝕀𝕋@NickKyrgios is through to the #AusOpen fourth round for the third time, def. Karen Khachanov 6-2 7-6(5) 6-7(6) 6-7(7) 7-6(8), where he will meet World No.1 Rafael Nadal.#AO2020 pic.twitter.com/f9CWmdAEwG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020