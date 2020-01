Australian Open: Απέβαλαν Έλληνες φιλάθλους λόγω συνθημάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε στις εξέδρες του open της Αυστραλίας μετά τη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη επί της Νάο Χιμπίνο.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό Μέσο «Herald Sun», ομάδα Ελλήνων φιλάθλων πανηγύρισαν τη νίκη της 24χρονης πρωταθλήτριας με φωνές και συνθήματα, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή τους από τις εξέδρες.

Ένας από αυτούς, πάντως, μιλώντας στο ίδιο Μέσο έκανε λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά, υποστηρίζοντας πως το μόνο που έκαναν ήταν να πανηγυρίσουν λίγο πιο έντονα.

A group of raucous Greek supporters have been ejected from the Australian Open before accusing officials of a “racist approach”.

FULL STORY: https://t.co/Oz0KszefWb pic.twitter.com/BDwAhatey5

— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) January 22, 2020