Ατσάλινος και αιώνιος νικητής στη Μελβούρνη ο Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι χωρίς αμφιβολία ο «βασιλιάς» του Australian Open!

Αν και βρέθηκε να χάνει 2-1 σετ, ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος είναι Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ (Νο 5 στον κόσμο) στον τελικό της φημισμένης διοργάνωσης και πανηγύρισε τον 17ο τίτλο του σε τουρνουά Grand Slam.

Παράλληλα, ο 32χρονος «Νόλε», ο οποίος ήταν ήδη ο πολυνίκης στο Αustralian Open με επτά τρόπαια, κατέκτησε τον όγδοο τίτλο της καριέρας του στη Μελβούρνη, ενώ εξασφάλισε και την επιστροφή του στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, η νέα λίστα της οποίας θα ανακοινωθεί αύριο Δευτέρα.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος Τιμ δεν κατάφερε να σπάσει το ρόδι, στην τρίτη συμμετοχή του σε τελικό τουρνουά Grand Slam. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αυστριακός είχε φτάσει άλλες δύο φορές σε τελικό τουρνουά Grand Slam και συγκεκριμένα στο Roland Garros (2018, 2019), αλλά ηττήθηκε δις από τον Ράφα Ναδάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον σημερινό τελικό στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα» παρακολούθησαν 31.020 θεατές, αριθμός που έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ των 30.753 φιλάθλων, το οποίο σημειώθηκε το 2019.

The king has returned 👑

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020