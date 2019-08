Ατλέτικο: Η μαγική ενέργεια του Ζοάο Φέλιξ που ζάλισε τους αντιπάλους (video)

Ο Ζοάο Φέλιξ από την πρώτη του εμφάνιση στη La Liga με τη φανέλα της Ατλέτικο έδειξε γιατί η ομάδα του Σιμεόνε διέθεσε 126 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν 1-0 της Χετάφε στην πρεμιέρα τους για το νέο πρωτάθλημα, με τον Αλβάρο Μοράτα να σκοράρει με κεφαλιά από το πρώτο ημίχρονο και τον πρώην επιθετικό της Τσέλσι ν’ αστοχεί από την άσπρη βούλα.

Για να βρεθεί, όμως, εκεί, ο Ζοάο Φέλιξ έκανε την κούρσα της βραδιάς, ξεκινώντας με ποδιά πίσω από το κέντρο και πλάγια δεξιά, κουβαλώντας τη μπάλα μέχρι και τη μεγάλη περιοχή όπου ανατράπηκε για να υποδείξει το πέναλτι ο ρέφερι.

Ο νεαρός Ίβηρας έχει ήδη καταφέρει να εντυπωσιάσει τους οπαδούς της νέας του ομάδας, αλλά το δυσάρεστο της βραδιάς ήταν ότι αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι, δίνοντας τη θέση του στον Φερνάντο Γιορέντε.

Δείτε την προσπάθεια του Ζοάο Φέλιξ:

Joao Felix already out here ending people in La Liga 🤯

(via @LaLigaEN)pic.twitter.com/i8IRJDYv2n

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2019