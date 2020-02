Aσταμάτητος ο Τσιτσιπάς! Ένα βήμα πριν τον τίτλο στο Ντουμπάι – ΒΙΝΤΕΟ

Oύτε ο Βρετανός Νταν Έβανς κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στην εντυπωσιακή πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά!

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του 29χρονου αντιπάλου του με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και προκρίθηκε για ενδέκατη φορά στην καριέρα του σε τελικό, καθώς εξασφάλισε μια θέση για δεύτερη χρονιά στη σειρά στον τελικό του Ντουμπάι ATP 500.

Έπειτα από την κατάκτηση του τουρνουά της Μασσαλίας, ο Στέφανος, νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε σχετικά εύκολα σε ογδόντα ένα λεπτά τον φορμαρισμένο Έβανς (Νο37), που είχε αποκλείσει τους Φονίνι και Ρούμπλεφ και έφτασε πανηγυρικά στον τελικό της διοργάνωσης μετρώντας οκτώ διαδοχικές νίκες στο tour!

✅ 8 wins on the bounce

✅ Consecutive Dubai finals@StefTsitsipas beats Dan Evans 6-2 6-3 to make the #DDFTennis final for the second year in a row! pic.twitter.com/WF7sMyJC7r

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020