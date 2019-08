Λίβερπουλ: Εκτός για μερικές εβδομάδες ο Άλισον, χάνει το ευρωπαϊκό Super Cup (pic)

Νοκ άουτ για μερικές εβδομάδες θα μείνει ο βασικός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλισον, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Βραζιλιάνος διεθνής πορτιέρο τραυματίστηκε πριν το ημίχρονο της πρεμιέρας του αγγλικού πρωταθλήματος με την Νόριτς κι αντικαταστάθηκε από τον Άντριαν.

Ο Άλισον γλίστρησε και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τον αστράγαλό του, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια του ιατρικού τιμ της ομάδας για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κλοπ επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός θα κρατήσει τον Άλισον εκτός από το παιχνίδι του ευρωπαϊκού Super Cup της Τετάρτης (14/08) εναντίον της Τσέλσι, οπότε κάτω από τα δοκάρια της Λίβερπουλ αναμένεται να ξεκινήσει ο Άντριαν.

«Δεν ήταν καλά τα νέα. Έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο, οπότε θα μείνει για κάποιο διάστημα εκτός», δήλωσε στην ιστοσελίδα των «κόκκινων», ο Κλοπ και συνέχισε: «Δεν θέλω να κάνω ακριβή πρόγνωση, το μόνο βέβαιο είναι πως θα μείνει εκτός από τον αγώνα της Τετάρτης».

Μετά το ευρωπαϊκό Super Cup της Κωνσταντινούπολης, η Λίβερπουλ θα ταξιδέψει στο Σαουθάμπτον για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, ματς που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (17/08) στο «Σεντ Μέρις».

Jürgen Klopp has confirmed @Alissonbecker will be sidelined for ‘the next few weeks’ due to the calf injury he sustained on Friday.

— Liverpool FC (@LFC) August 12, 2019