Απόλλων: Σκέφτονται από τώρα την ενίσχυση

0 SHARES Share Tweet Linkedin

* Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο ένθετο «ΓΗΠΕΔΟ»

της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» (έκδοση 23/10 Τετάρτη)

Οι οπαδοί του Απόλλωνα μέσα στην απογοήτευσή τους από τους πολλούς βαθμούς που έχασε η ομάδα στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος άρχισαν να κάνουν «υποδείξεις» προς τους τεχνικούς υπεύθυνους για τις θέσεις που θα πρέπει να γίνει εμβολιασμός τον Ιανουάριο. Είναι απόλυτα λογικό να σκέφτεται έτσι ο κόσμος, βλέποντας την ομάδα όχι μόνο να μην καταφέρνει να παίρνει την ουσία, αλλά να βρίσκεται πολύ πίσω από τα στάνταρ (από πλευράς απόδοσης) που τη συνήθισαν τα τελευταία χρόνια. Κι αυτοί που «έχτισαν» την ομάδα το καλοκαίρι αντιλαμβάνονται ποια λάθη έκαναν και πού αυτή «πονά», αλλά δεν αναμένουμε στην παρούσα φάση, τουλάχιστον, να βγουν να τα παραδεχθούν. Ο προπονητής θα στηριχθεί στο έμψυχο υλικό που έχει στη διάθεσή του για τους επόμενους δύο μήνες.

Το σημαντικό είναι η ομάδα να μην… ξεκόψει από τις ψηλές θέσεις και να καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθούν οι «τρύπες» στην εμβόλιμη μεταγραφική περίοδο. Είναι πάντως άσχημο πράγμα γι’ αυτούς που έχουν τα γκέμια στην ομάδα να αρχίσουν να σκέφτονται το κεφάλαιο ενίσχυση από τον Οκτώβριο. Σχεδόν οι πάντες συμφωνούν ότι η ομάδα χρειάζεται παίκτη στον άξονα (με δημιουργικές ικανότητες), αλλά και σέντερ φορ που να τον νιώθουν έντονα οι αντίπαλες άμυνες.

Περέιρα και άλλοι

Πριν από τον αγώνα με τον Εθνικό, είχε λεχθεί ότι ο Φακούντο Περέιρα ήταν κοντά στην επιστροφή του. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δεδομένο ότι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στο ντέρμπι με την ΑΕΛ. Βάσει της ενημέρωσης που λάβαμε χθες, οι πιθανότητες να προλάβει παρουσιάζονται μοιρασμένες. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για τους Σερζ Γκακπέ και Μάριο Αντωνιάδη. Σίγουρα έξω θα μείνουν πάλι οι Γιώργος Βασιλείου και Πέτρος Ψύχας.

Με αλλαγές…

Ο Σωφρόνης Αυγουστή που πήγε προχθές στο Τσίρειο και κατέγραψε το τελευταίο αγωνιστικό δείγμα της ΑΕΛ είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει μερικά πρόσωπα στο αρχικό πλάνο. Η τακτική που θα ακολουθήσει, εννοείται, θα είναι διαφορετική απ’ αυτήν του αγώνα στο Δασάκι το περασμένο Σάββατο. Οι κυανόλευκοι μετρούν δύο ήττες και μία ισοπαλία στα φετινά ντέρμπι και θα δώσουν τα πάντα για να ρεφάρουν στη συνάντηση με τη συμπολίτισσά τους. Σε περίπτωση που πάρουν το τρίποντο, θα αποτελέσει και δυνατή ντόπα ψυχολογίας για όλους στο Κολόσσι.

Εισιτήρια ντέρμπι

Ο Απόλλωνας ενημέρωσε για τη χθεσινή έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων του επικείμενου ντέρμπι με την ΑΕΛ. Σημείο προπώλησης το Apollon Official Store, το οποίο βρίσκεται στην οδό Γλάδστωνος 69 (τηλ. 25351954). Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί ως εξής: κανονικό 12 ευρώ, μαθητικό 8 ευρώ. Παιδιά κάτω των 14 ετών θα εισέρχονται δωρεάν αλλά θα πρέπει να παραλάβουν παιδικό εισιτήριο από το Apollon Official Store ή από τα εκδοτήρια στο Τσίρειο στάδιο την ημέρα του αγώνα (υποχρεωτική συνοδεία από ενήλικα). Οι φίλοι του Απόλλωνα μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους και μέσω της υπηρεσίας online.

Σήμερα το Apollon Official Store θα είναι ανοικτό από τις 09:00-14:30 και αύριο από τις 09:00-13:00, 15:00-19:00.