Αποκάλυψη Πιτίνο: «Μου πρότειναν να γίνω πρόεδρος – προπονητής στον Παναθηναϊκό»! (pic)

Πρόταση για να παραμείνει στον Παναθηναϊκό και να αναλάβει χρέη προέδρου και προπονητή, αποκάλυψε πως του προτάθηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Ρικ Πιτίνο.

Ο διάσημος Αμερικανός τεχνικός μίλησε σε δημοσιογράφο του CBS Sports, όπου παραδέχθηκε πως δεν το ενδιαφέρει η θέση του προέδρου κι ακόμη ότι την απόφαση για το αν θα συνεχίσει ή, όχι στο «τριφύλλι» θα την έχει λάβει έως την Παρασκευή (21/6).

«Το μέλος του Hall of Fame και προπονητής Ρικ Πιτίνο είπε στο CBS Sports πως από τον Παναθηναϊκό του πρότειναν να γίνει πρόεδρος/προπονητής, ώστε να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν, μετά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Πιτίνο είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση του προέδρου. Αλλά, όπως και να έχει, σκοπεύει να πάρει την απόφασή του μέχρι την Παρασκευή (21/6)», ανέφερε το «τιτίβισμα» του Αμερικανού δημοσιογράφου, Gary Parrish.

Από ‘κει και πέρα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος αναφέρει πως εάν ο Ρικ Πιτίνο αποφασίσει να παραμείνει στο «τριφύλλι», τότε αυτομάτως απομακρύνεται από τη διεκδίκηση της επιστροφής του στον πάγκο ομάδας του κολεγιακού πρωταθλήματος για την επόμενη σεζόν.

Worth noting: If Pitino returns to Greece, based on how the calendar works, it basically removes him from the college coaching carousel next year. So this is a big decision — because it’s reasonable to think Pitino could otherwise have college options after the 2019-20 season.

— Gary Parrish (@GaryParrishCBS) June 17, 2019