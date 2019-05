ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ: Ζεστάθηκε με «τεσσάρα» και δημιούργησε εορταστικό κλίμα για την απονομή του τίτλου! (pics)

Με πανηγυρικό τρόπο έκλεισε ο ΑΠΟΕΛ το φετινό πρωτάθλημα, αφού οι γαλαζοκίτρινοι συνδύασαν τη φιέστα τους με toν ιδανικότερο τρόπο.

Με τα τέρματα των Μπέζιακ (δύο), Αλωνεύτη (πέναλτι) και Μπάλογκ, οι πρωταθλητές επικράτησαν με 4-0 της ΑΕΛ στην πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων, ενόψει του τελικού της Τετάρτης, όπου θα διεκδικήσουν το κύπελλο.

Όπως ήταν φυσικό οι δύο ομάδες είχαν περισσότερο το μυαλό τους σε εκείνο το παιχνίδι και αυτό φάνηκε και μέσα από τις ενδεκάδες που κατέβασαν οι δύο προπονητές, που έδωσαν χρόνο συμμετοχής κυρίως σε ποδοσφαιριστές που δεν ήταν βασικοί στη φετινή περίοδο.

Μάλιστα, ο ΑΠΟΕΛ πέρασε και σαν αλλαγή ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη U17 και U19 της ομάδας (Καλογήρου και Αρτεμίου), που κατέκτησαν επίσης το πρωτάθλημα στη φετινή σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την ώρα ο ΑΠΟΕΛ κατέχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, αφού με τα τέσσερα σημερινά τέρμα έφτασε στα 66, έναντι 63 του Απόλλωνα που αγωνίζεται την Κυριακή (19/5) με τη Νέα Σαλαμίνα.

Από πλευράς ΑΕΛ, ο Ρούμπεν Χουράδο που πέρασε στο παιχνίδι σαν αλλαγή στο 60’, δεν κατάφερε να σκοράρει με αποτέλεσμα να μην ανέβει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ και έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το «χρυσό» παπούτσι.

— APOEL FC (@apoelfcofficial) May 18, 2019

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΠΟΕΛ (Πάολο Τραμετζάνι): Ρομό, Αρτυματάς, Εφραίμ, Ζαχίντ (55’ Μοράις), Κασίνι, Μερκής (72’ Καλογήρου), Πολυκάρπου, Φακινέτι, Αλωνεύτης, Μπαλόγκ, Μπέζιακ (74’ Αρτεμίου)

ΑΕΛ (Ντούσαν Κέρκεζ): Πρότσεκ, Γκαστανιάγα (46’ Νταβόρ), Λεάντρο, Μυτίδης (60’ Χουράδο), Φιντέλις, Γερολέμου, Γκοντάλ, Κυριάκου, Γουίλερ (60’ Μιχαηλίδης), Αντόνια, Αγκάνοβιτς

Κίτρινες: Αρτυματάς /-

Διαιτητής: Χρυσοβαλάντης Θεουλή

3️⃣0️⃣0️⃣ Championship games for #Aloneftis.

Well done Stathis!! 👌👏👍 pic.twitter.com/RfXdadGnVw

— APOEL FC (@apoelfcofficial) May 18, 2019