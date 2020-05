Aπό τον Σιέρινταν, στον Ποτέ και από εκεί στο θρίαμβο επί της Ομόνοιας – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται η ανάρτηση βίντεο του ΑΠΟΕΛ από γκολ που έκριναν την έκβαση των τίτλων τις τελευταίες χρονιές που οι γαλαζοκίτρινοι μαζεύουν συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Η αρχή έγινε από τη σεζόν 2013-14 με το γκολ του Σέρινταν κόντρα στην ΑΕΛ, συνεχίστηκε με αυτή του 2017-18 και το γκολ του Ποτέ κόντρα στην Ανόρθωση και τώρα ήρθε η περίοδος 2016-17 με τη νίκη σε βάρος της Ομόνοιας με 3-1.

Τα τέρματα για τον ΑΠΟΕΛ είχαν πετύχει οι Αλωνεύτης, Πιέρος και Βάντερ..

Do you remember this championship winners? Θυμάστε αυτά το γκολ που έκριναν ένα πρωτάθλημα? #apoelfc #nicosia #chiampionshipwinner #LE5END pic.twitter.com/9Bw6Sxfluj

— apoelfcofficial (@apoelfcofficial) May 5, 2020