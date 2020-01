Aπίθανη Λίβερπουλ! Το ρεκόρ συγκομιδής και το ξεχασμένο επίτευγμα

Αήττητη για τριάντα οκτώ σερί παιχνίδια της Premier League παρέμεινε με τη νίκη της επί της Τότεναμ η Λίβερπουλ, η οποία χάρη σε αυτήν έσπασε το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών.

Οι «κόκκινοι» του Γιούργκεν Κλοπ δεν σταματούν πουθενά, υποτάσσοντας και τους ποδοσφαιριστές του Ζοσέ Μουρίνιο για να αποσπαστούν δεκαέξι βαθμούς από την Λέστερ και δεκαεπτά από την Μάντσεστερ Σίτι, και φαντάζει αδύνατο να χάσουν αυτό το πλεονέκτημα που έχουν στην μάχη για τον τίτλο.

Πλέον το ερώτημα είναι πότε θα χάσει η ομάδα του Γερμανού, που αισίως έχει φτάσει τα τριάντα οκτώ σερί παιχνίδια της Premier League χωρίς ήττα, συγκεντρώνοντας σε αυτά 104 βαθμούς, δύο περισσότερους από αυτούς που είχαν μαζέψει οι «πολίτες» σε ίδιο αριθμό επιτυχιών (102) και τους 100 της Τσέλσι το 2005.

Φυσικά για να φτάσει σε αυτό το τεράστιο νούμερο, χρειαζόταν να σκοράρει, κάτι που πράττει σταθερά φέτος. Δεν έχει περάσει παιχνίδι πρωταθλήματοσ που να μην έχει σκοράρει η Λίβερπουλ, κάτι που επανέφερε στην επιφάνεια ένα ξεχασμένο επίτευγμα της ομάδας του 1933-34. Με τέρμα και την ερχόμενη αγωνιστική, θα μιλάμε και για νέο ρεκόρ.

Είναι νωρίς ακόμη και μέχρι το τέλος πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά, είναι αυτή η καλύτερη ομάδα της Premier League; Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.

104 – @LFC have accrued 104 points across their last 38 Premier League matches (W33 D5 L0); this is a record total by any team across a 38-match spell in the competition’s history, overtaking 102-point stretches by Man City (ending in 2018) and Chelsea (2005). Juggernaut. pic.twitter.com/r8PLzorzhJ

— OptaJoe (@OptaJoe) January 11, 2020