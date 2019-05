Απίθανη ιστορία από Μπέκαμ για Σερ Άλεξ: «Ξύρισα τα μαλλιά μου στο Γουέμπλεϊ επειδή δεν θα με άφηνε να παίξω!»

Μια τρομερή ιστορία που μπορεί ν’ αφορούσε τα μαλλιά του και το styling, αλλά καθιστούσε σαφή τη δύναμη και την επιβολή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στους ποδοσφαιριστές του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Άγγλος σούπερ σταρ και θρύλος των «κόκκινων διαβόλων», μιλώντας στην πλατφόρμα Otro με την οποία συνεργάζεται, όπως και άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, μοιράστηκε με τον κόσμο μια ανέκδοτη ιστορία από την ημέρα που φοβόταν να φανερώσει τη μοϊκάνα που είχε κάνει στο μαλλί του.

«Πήγα στ’ αποδυτήρια στο προπονητικό κέντρο και φοβόμουν να δείξω τα μαλλιά μου. Δεν ήθελα να τα δει. Έκανα προπόνηση με σκουφάκι, πήγα στο ξενοδοχείο με σκουφάκι, φάγαμε βραδινό και είχα το σκουφάκι, φάγαμε πρωινό την επόμενη μέρα, ήμουν πάλι με το σκουφάκι.

Φτάσαμε στο Γουέμπλεϊ, μπαίνουμε στ’ αποδυτήρια, ετοιμάζομαι και τότε βλέπει τη μοϊκάνα μου. “Πήγαινε να το ξυρίσεις” μου λέει. Γέλασα για λίγο, αλλά αυτός ήταν σοβαρός. “Όχι δεν κάνω πλάκα, πήγαινε να το κόψεις” είπε και έπρεπε να βρω πλέον κάτι να ξυρίσω το μαλλί. Ο προπονητής έχει πάντα δίκιο και έχει τον έλεγχο.

Τη σημερινή εποχή είναι κάτι πολύ απλό και φυσιολογικό να παίξεις με χρωματιστά παπούτσια, ή να έχεις τατουάζ στον λαιμό ή να κάνεις ένα περίεργο κούρεμα, όμως, ο Σερ Άλεξ, όταν μεγαλώναμε, δεν μας άφηνε καν να πατήσουμε το χορτάρι αν είχαμε κόκκινα ή λευκά παπούτσια. Έχει αλλάξει αυτό πλέον», εξιστόρησε ο παλαίμαχος διεθνής άσος.

— OTRO (@OTRO) March 14, 2019