Απίθανη ατμόσφαιρα στη Μαδρίτη: To τρελό μεθύσι των Άγγλων και τα τραγούδια πριν τον τελικό του Champions League (videos)

O χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για τον τελικό του Champions League κι όλη η γηραιά ήπειρος περιμένει με ανυπομονησία τη μεγάλη μάχη δυο αγγλικών ομάδων, Λίβερπουλ και Τότεναμ.

Οι δρόμοι της Μαδρίτης πλημμύρισαν από δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους των δύο φιναλίστ, που μετέτρεψαν σε Αγγλία την ισπανική πρωτεύουσα.

Το αλκοόλ και οι μπύρες έρεαν χωρίς φειδώ, οι φωνές και τα τραγούδια δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο και -για καλή τύχη του τελικού- τα επεισόδια περιορίστηκαν σε μικρές εστίες έντασης.

Το αποτέλεσμα ήταν μεθυσμένοι Άγγλοι να έχουν πλημμυρίσει τη Μαδρίτη και να δίνουν τη δική τους παράσταση, πριν από την ποδοσφαιρική.

Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε πλάνα από την ατμόσφαιρα πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League:

Just had THE BEST HOUR OF MY LIFE DJing in the Liverpool fan park.

I’m on the floor after that. ❤️@LFC #YNWA pic.twitter.com/LmXHZGILpJ

— colin murray (@ColinMurray) June 1, 2019