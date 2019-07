Aπίστευτο κι όμως αληθινό: Αγελάδα στην Ινδία παίζει ποδόσφαιρο και γίνεται viral (video)

Μια συμπαθέστατη αγελάδα έχει κλέψει τις καρδιές των Ινδών και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες.

Ο λόγος για το συμπαθές θηλαστικό στο Γκόα της Ινδίας που σε ένα βίντεο φαίνεται να επιδεικνύει το ταλέντο της στο ποδόσφαιρο σε μια παρέα παιδιών που παίζει σε μια αλάνα, κάνοντας κοντρόλ και σουτ.

Το βίντεο πόσταρε στο twitter ο Ινδός σχολιαστής κρίκετ, Χάρσα Μπογκλ, και μέχρι στιγμής έχει πάνω από δύο εκατομμύρια views, 33.000 retweets και πάνω από 100.000 likes από τη Δευτέρα.

Η αγελάδα έχει ήδη χαρακτηριστεί G.O.A.T. (=μεγαλύτερη όλων των εποχών), ενώ ενδιαφέρον έδειξε και η εθνική ομάδα της χώρας γράφοντας στο twiiter με χιουμοριστική διάθεση ότι «οι σκάουτ μας την παρακολουθούν».

This is the funniest thing you will see today! pic.twitter.com/Kfz08Dka3Z

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 1, 2019