Απίστευτος ο Χάαλαντ: Χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στο Champions League! (pics)

Έβρεξε γκολ στο Σάλτσμπουργκ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και την Γκενκ, για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Οι Αυστριακοί ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο μισό της αναμέτρησης παίρνοντας προβάδισμα με 5-1 των Βέλγων, με τον 19χρονο, Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ να κλέβει την παράσταση, καθώς σημείωσε χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στην διοργάνωση σε μόλις σαράντα πέντε λεπτά.

Ο Χάλαντ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που συνδυάζει την πρώτη του εμφάνιση με χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ πλέον είναι ο τρίτος νεότερος που σημειώνει τρία τέρματα σε παιχνίδι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης πίσω από τους Ραούλ (18χρονών και 113 ημερών το 1995) και Γουέιν Ρούνεϊ (18χρονών και 340 ημερών το 2004).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νορβηγός -με αγγλικές ρίζες- αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Μόλντε αντί πέντε εκατομμυρίων ευρώ και ήδη οι Αυστριακοί αξιώνουν 30 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν, καθώς, πέραν του αποψινού του σόου, έχει δείξει την εκτελεστική του δεινότητα στο πρωτάθλημα, όπου μετράει με 14 τέρματα σε μόλις 8 εμφανίσεις.

19y 58d – Erling Haaland, aged 19 years and 58 days, is the third youngest player to score a Champions League hat-trick, behind Raúl (18y 113d in 1995) and Wayne Rooney (18y 340d in 2004). Welcome. pic.twitter.com/24DNlzXdza

— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2019