Απίστευτο τρολάρισμα ποδοσφαιριστή στην ομάδα του: «Δώρο απ’ τα χρωστούμενα!» (pic)

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται άλλο τόσο είναι πραγγαμτικό το σενάριο της ιστορίας του Τόμας Ερτό που παραμένει απλήρωτους τους τελευταίους εννέα μήνες.

Μάλιστα ο Γάλλος αμυντικός, αποφάσισε να τρολάρει την Ανκαραγκουτσού, στην οποία ανήκει και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021, όταν η τουρκική ομάδα του ευχήθηκε χρόνια πολλά για τα γενέθλια του!

«Σε ευχαριστώ Ανκαραγκουτσού που μου ευχήθηκες για τα γενέθλια μου. Αν θέλεις να μου κάνεις ένα δώρο, πλήρωσέ μου έναν μισθό από τους εννέα που μου χρωστάς! Τα λέμε τη Δευτέρα», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter και το μήνυμα του έγινε αμέσως viral!

O Αλέσιο Τσέρτσι, ο Ιταλός που ήταν στο στόχαστρο του Αρη Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, έσπευσε να συμπληρώσει: «Με την ευκαιρία πες του να πληρώσουν και εμένα!», ενώ και ο Τιμπό Μουλέν, που ανήκει στον ΠΑΟΚ, τόνισε: «Τα ίδια και για εμένα. Περιμένουμε».

Στην κουβέντα μπήκε ακόμη και ο διεθνής Μαροκινός Μεχντί Μπενατιά (Μπάγερν, Ρόμα, Γιουβέντους): «Είναι ντροπή, κάθε δουλειά πρέπει να πληρώνεται. Είναι ντροπή για την Ανκαραγκουτσού, πρέπει να σέβεται τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους, ειδικά έναν επαγγελματία όπως ο Ερτό».

Δείτε το απίστευτο τρολάρισμα του Ερτό:

Hello @Ankaragucu, thank you for having wished me my birthday🤔😅 if you want to give me a gift you can pay me 1 month salary on the 9 unpaid salary😂😂😂🙈see you on Monday🤗🏋🏻‍♂️⚽️

— Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) July 3, 2019