Απίστευτο στατιστικό για Λίβερπουλ: Η μοναδική ομάδα στην Αγγλία που έχασε τον τίτλο με μία ήττα! (pic)

Με την πικρία άφησε το φινάλε της Premier League τη Λίβερπουλ καθώς δεν κατάφερε στην τελευταία στροφή της φετινής χρονιάς να «κλέψει» τον τίτλο από τη Μάντσεστερ Σίτι.

H ομάδα του Πεπ Γκουαρντόλα πέρασε από την έδρα της Μπραίτον καθώς την «σκόρπισε» στους «τέσσερις ανέμους» με το εμφατικό 1-4 και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά συγκέντρωσε 98 βαθμούς) και έκτη στην ιστορία της το πρωτάθλημα.

Έτσι, το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ έμεινε με την όρεξη στη δεύτερη θέση καθώς έφτασε τους 97 βαθμούς.

Οι «κόκκινοι» έγιναν μάλιστα η πρώτη ομάδα πριν και μετά τη δημιουργία της Premier League που τέλειωσαν τη χρονιά με μόλις μία ήττα αφενός και αφετέρου χωρίς πρωτάθλημα.

📊 @LFC are the 1st team in English top division history to lose as few as 1️⃣ league game and not win the title pic.twitter.com/mUcs4yv6Gq

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 12, 2019