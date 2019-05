Aπίστευτο: Ποδοσφαιριστής σκοράρει απίθανο γκολ με τον πισινό και γίνεται viral (video)

Τα δικά του δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας ζει ο Κέιλεμπ Ντόκτερ.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται στους Western Christian Boys πέτυχε γκολ, σκοράροντας με τον πισινό, στη νίκη της ομάδας με 10-0 επί της Μιζούρι Βάλεϊ για την πρώτη κατηγορία της Ομοσπονδίας των high school της Αϊοβα στις ΗΠΑ.

Ο δημοσιογράφος Τράβις Τσιν που τράβηξε σε βίντεο το γκολ σχολίασε ότι «μπορεί να είναι το γκολ της χρονιάς», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το παιχνίδι τέλειωσε μόλις στο 36ο λεπτό λόγω της έκτασης του σκορ.

Δείτε το βίντεο:

An incredible goal, no butts about it 😂

(via @Travis_Chinn / KMEG) pic.twitter.com/1cFdPqTC8U

— Sports Illustrated (@SInow) May 21, 2019