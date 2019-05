Απίστευτο πάρτι: 100 χιλιάδες φίλαθλοι στη φιέστα του Αγιαξ με ξεχωριστή αφιέρωση στον άτυχο Αμπντελάκ Νούρι! (videos)

Aπό το 2014 είχε να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος ο Αγιαξ, που έπειτα από μια πενταετία επέστρεψε στην κορυφή της Eredivisie.

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν δύσκολα για τον «Αίαντα» βλέποντας την Αϊντχόφεν να σηκώνει τρεις κούπες και τη Φέγενορντ άλλη μία.

Εφτασε όμως η στιγμή της δικαίωσης σε μια σεζόν που λίγο έλειψε να πετύχει το απόλυτο και με συμμετοχή στον τελικό του Champions League απ’ όπου αποκλείστηκε με τέρμα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι φίλοι του Αγιαξ ξεχύθηκαν στους δρόμους του Αμστερνταμ για να γιορτάσουν την κατάκτηση του 34ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου που αφιερώθηκε στον άτυχο νεαρό ποδοσφαιριστή της ομάδας Αμπντελάκ Νούρι.

Εξ ου και οι φανέλες με το No 34 που φορούσαν οι πoδοσφαιριστές της ομάδας. Μάλιστα, στην ειδική εξέδρα που έχει στηθεί έδωσαν το παρών τόσο ο πατέρας του Νούρι όσο και ο αδερφός του.

Η συγκέντρωση του πλήθους πάντως στη φιέστα του Αγιαξ ήταν τουλάχιστον εκπληκτική καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από εκατό χιλιάδες οπαδούς!

— The Render (@TheRenderSports) May 16, 2019

Over 100,000 AFC Ajax fans celebrate winning the league title 🏆

#Ajax celebrating their Double with over 100.000 fans 😳 #nummer34 Brilliant scenes 🙌🔥. #ManCity fans, take notice… pic.twitter.com/fpRahBGKWx

— Mobile Wins (@mobilewins) May 16, 2019