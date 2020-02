Απίστευτο: O Χάαλαντ έχει παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος – ΦΩΤΟ

Τι άλλο θα μάθουμε ακόμα για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον φοβερό και τρομερό πιτσιρικά που έχει τρελάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη;

Βάζει γκολάρες, τρέχει σαν τον Γιουσέιν Μπολτ και τώρα έγινε γνωστό ότι ήταν αστέρι και στον στίβο. Έγγραφο, λοιπόν, που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο δείχνει πως ο νεαρός Νορβηγός, σε ηλικία πέντε ετών, είχε πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος!

Η επίδοσή του χαρισματικού επιθετικού της Ντόρτμουντ στις 22 Ιανουαρίου 2006 ήταν 1.63 μ. και είναι παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι σήμερα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με την επίδοση του:

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE

— André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020