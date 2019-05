Απίστευτο: Μόνο τρεις Πολιτείες των ΗΠΑ στηρίζουν Ουόριορς στους φετινούς τελικούς του ΝΒΑ! (pic)

Mε το χρόνο να μετράει πλέον αντίστοφα οι Τορόντο Ράπτορς περιμένουν τους Γκόλτεν Στέιτ Ουόριορς για τους τελικούς του ΝΒΑ και η περίπτωση να κερδίσουν εκείνοι τον τίτλο του πρωταθλητή δε βρίσκει απήχηση μόνο στον Καναδά.

Συγκεκριμένα, εκτός του Καναδά, που λογικά υποστηρίζει ολόκληρος την ομάδα της χώρας του, στην προσπάθεια να σηκώσει την κούπα, μαζί με τους «δεινόσαυρους» είναι και σχεδόν ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αποκαλύπτει με έρευνά του το «Sfgate.com», με σαράντα επτά από τις πενήντα Πολιτείες να τάσσονται υπέρ τους.

Ο λόγος, που αναφέρει το ίδιο Μέσο ενημέρωσης, είναι περισσότερο η κούραση του κόσμου να βλέπει τους «πολεμιστές» να γίνονται πρωταθλητές, φορώντας το δαχτυλίδι τρεις φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μόνο η Καλιφόρνια (η περιοχή από την οποία προέρχονται οι Ουόριορς), η Νεβάδα και η Χαβάη είναι οι Πολιτείες που υποστηρίζουν τους Ουόριορς και, σε περίπτωση που τα καταφέρει η ομάδα του Στιβ Κερ, θα είναι και οι μόνες που θα χαρούν, όπως φαίνεται.

Δείτε το σχετικό χάρτη:

Pretty much all of America is rooting for a Canadian team to beat the Warriors in the NBA Finals https://t.co/hrUxywuRyL pic.twitter.com/i60pExiJfh

— SFGate (@SFGate) May 28, 2019