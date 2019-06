Απίστευτο κι όμως αληθινό: Αφησαν τις ρακέτες κι έπαιξαν ποδόσφαιρο την ώρα του αγώνα τένις! (video)

Άφησαν στην άκρη τις ρακέτες και έπιασαν το ποδόσφαιρο ο Μπενουά Περ και ο καλός του φίλος Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά.

Και δεν το έπραξαν εκτός γηπέδου σε κάποια χαλαρή στιγμή, αλλά εντός κορτ κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα.

Συνέβη στο τουρνουά του Χάλε στη Γερμανία όταν ο εκκεντρικός Γάλλος τενίστας Περ, έπειτα από ένα μέτριο σερβίς έμεινε δίχως ρακέτα στο χέρι αλλά δεν τα παράτησε όταν ο Τσονγκά του επέστρεψε την μπάλα.

Με ένα καταπληκτικό βολέ με το πόδι έστειλε πίσω την μπάλα στον Τσονγκά, ο οποίος συνέχισε στο ίδιο στυλ: κοντρόλαρε με ωραίο στυλ, σήκωσε ψηλά το μπαλάκι και το έστειλε στην πλευρά του Περ.

Οι δυο τους συνέχισαν την εντυπωσιακή επίδειξη των ποδοσφαιρικών τους ικανοτήτων με τον Περ να κλείνει το σετ προσπαθώντας να πιάσει ένα τρομερό βολ πλανέ!

Στο καθαρά τενιστικό σκέλος του αγώνα νικητής αναδείχθηκε ο Τσονγκά με 2-0 σετ (6-4, 7-5) απέναντι στο Γάλλο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

They switched to soccer in the middle of a tennis match 🤣

(via @TennisTV) pic.twitter.com/ZN3Q2NafaU

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 18, 2019