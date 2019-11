Aπίστευτη σκηνή: Ο Σον σκόραρε και προσευχήθηκε για τον τραυματισμό του Γκόμες

Aπίστευτη σκηνή στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Τότεναμ μετά το 2-0 των Άγγλων μέσα στο Βελιγράδι με σκόρερ τον Σον. Ο επιθετικός των “μπλε” στο 57′ πήρε τη μπάλα από τον Ντέλε και με ωραίο δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα “κλειδώνοντας” τη νίκη της Τότεναμ.

Ο Σον όμως δεν πανηγύρισε αλλά πήγε μπροστά στην κάμερα και έδειξε πως προσεύχεται. Ένας συμβολικός πανηγυρισμός για τον διεθνή επιθετικό ο οποίος ήθελε να δείξει πως έχει στο μυαλό του τον Αντρέ Γκόμες της Έβερτον ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά λίγες μέρες νωρίτερα μετά από σύγκρουση με τον Σον.

Ο Κορεάτης τότε είχε βάλει τα κλάματα μην μπορώντας να πιστέψει πως ο ίδιος είχε μερίδιο ευθύνης στον τραυματισμό του Γκόμες. Αρκετοί μάλιστα υποστήριζαν πως ο Σον ίσως δεν ήταν σε θέση να παίξει για το Champions League.

Τελικά όμως ο επιθετικός της Τότεναμ όχι μόνο αγωνίστηκε αλλά σκόραρε κιόλας και βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να δείξει πως η σκέψη του ήταν στον Αντρέ Γκόμες.

Instead of celebrating after scoring, Son Heung-Min appeared to send an apology to André Gomes 💙 pic.twitter.com/scbRlFF3XT

— ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2019